Tesla Cybertruck, torna la 'polizza' anti-reseller

Tesla sembra aver ripristinato una clausola minacciosa nei confronti dei cosiddetti "flipper" che cercano di rivendere il Cybertruck (dopo averla inizialmente rimossa in risposta alle critiche).

La casa automobilistica californiana aveva inserito nel contratto di acquisto del Cybertruck una clausola che minacciava di intentare una causa da 50.000 dollari contro chiunque fosse sorpreso a rivendere il veicolo. Questa politica era stata successivamente ritirata, ma ora sembra che Tesla stia nuovamente applicando restrizioni alle rivendite.

La clausola, che non è presente nei documenti di preordine e può essere visualizzata solo nelle scritte in piccolo della schermata dell'ordine, avverte che Tesla può annullare unilateralmente qualsiasi ordine che ritiene sia stato effettuato con l'intenzione di rivendere il veicolo o che sia stato fatto in malafede.

Questa politica potrebbe causare confusione tra gli acquirenti, specialmente quelli che non erano a conoscenza della clausola prima di effettuare il pagamento non rimborsabile di 250 dollari per la prenotazione del Cybertruck. Attualmente la pagina di prenotazione del Cybertruck indica tempi di consegna nel 2024 per alcune varianti e nel 2025 per altre.

Per quanto Tesla Cybertruk sia disponibile sono negli Stati Uniti (inoltre il pick up potrebbe non essere mai commercializzato in Europa a causa di alcune lacune lato sicurezza), è importante essere sempre molto vigili sulle clusole d'acquisto di questi tipi di beni.