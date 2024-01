Tesla Cybertruck, il tonneau è resistente all'acqua? Il video della prova

Il Tesla Cybertruck sta per compiere due mesi, perlomeno due mesi da quando ha debuttato sul mercato visto che la prima presentazione risale al 2019. Due mesi in cui gli automobilisti non hanno mai perso occasione per criticare il pick-up EV, ma almeno sulla resistenza del tonneau hanno poco da obiettare.

Sì, potremmo tranquillamente affermare che il Tesla Cybertruck è l'automobile più chiacchierata del momento, tanto per utilizzare un eufemismo. Tante sono le critiche, giuste o meno che siano, e altrettante le polemiche che ruotano intorno a questo bestione da 5,68 metri di lunghezza (criticato persino per il test della carota per il cofano, diventato virale). Ma adesso un video apparso su YouTube potrebbe far segnare un punto a favore della nuova auto di Elon Musk.

Già, perché il canale Our Cyber Life ha pubblicato una sorta di prova tecnica riguardo il tonneau del pick-up e la sua presunta resistenza all'acqua. In poche parole il rivestimento del retro del Cybertruck sin dai primi momenti della presentazione del modello è stato presentato come impermeabile, una caratteristica che è stata subito messa alla prova.

Infatti, attraverso una pompa d'acqua, il tonneau del pick-up è stato completamene bagnato, con un'intensità di getto alta e, soprattutto, da più parti, così da testarlo completamente. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, insomma, basta vedere il video per constatare l'efficacia del rivestimento del retro. E sì, nonostante le grandi polemiche delle scorse settimane (del tipo: l'acciaio inossidabile del Cybertruck è a rischio corrosione?), questa volta i proprietari di Cybertruck possono stare tranquilli: il tonneau è veramente impermeabile.