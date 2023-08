Tesla Cybertruck, test con un misterioso 535 sulla fiancata: cosa significa?

I rumor sul Tesla Cybertruck non si fermano, dopo la notizia del fatto che Cybertruck potrebbe essere molto più leggero dei concorrenti, un nuovo esemplare prototipo è stato avvistato durante i test invernali presso il Southern Hemisphere Proving Grounds (SHPG) nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda.

Il veicolo era ancora avvolto in un'involucro mimetico simile a quelli avvistati di recente in California. Le immagini mostrano il prototipo che si muove su una sottile copertura di neve con condizioni meteorologiche non particolarmente estreme. Le temperature nella zona erano basse, con minime intorno ai -1 gradi e massime intorno ai 9 nella vicina città di Wanaka.

Questi test invernali sono solo l'ultimo tassello di una serie di test che i prototipi del Cybertruck hanno affrontato. Già all'inizio dell'anno, alcuni di questi veicoli erano stati inviati in Alaska per testare il loro comportamento in condizioni meteorologiche più fredde e impegnative.

La scelta di sottoporre il Cybertruck a test in Nuova Zelanda e Alaska riflette la volontà di Tesla di assicurarsi che il veicolo sia pronto a essere utilizzato in diverse condizioni climatiche e ambientali in tutto il mondo. Questi test forniscono informazioni cruciali per perfezionare il design, la trazione e le prestazioni del Cybertruck, in vista della sua produzione e commercializzazione.

Ma non è tutto, il mese scorso, due prototipi di pick-up Tesla sono stati avvistati durante i test invernali presso lo stesso terreno di prova nella Nuova Zelanda. Questi veicoli presentavano i numeri "604" e "512" sui lati, ma il loro significato rimaneva un mistero. Mentre il numero "604" è stato collegato al prefisso telefonico di Vancouver, Canada, e "512" a quello di Austin, Texas, non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale riguardo al significato di questi numeri specifici.

Questo terzo veicolo però riporta il numero 535 che non risulta essere collegato a nessun prefisso specifico di nessuna area densamente popolata, potrebbero essere solo designazioni interne oppure potrebbe essere altro? Nel frattempo ti invitiamo anche a dare un'occhiata a questo Cybertruck wrappato da Ford f-150, secondo alcuni così è più bello.