Tesla Cybertruck, il test della carota per il cofano è virale: ci fosse stato un dito...

Su TikTok e X diventa virale il video del cosiddetto test della carota sul nuovo Tesla Cybertruck, il pick-up EV di Elon Musk. In poche parole, il cofano del veicolo elettrico durante la sua fase di chiusura darebbe vita a una sorta di effetto ghigliottina. Ma se ci fosse stato un dito?

Dal momento del suo debutto sul mercato, avvenuto il 30 novembre 2023, il Cybertruck non ha di certo sorpreso gli automobilisti americani, gli unici per il momento in grado di poterlo acquistare, o perlomeno prenotare; e nemmeno coloro che lo hanno comprato. Le critiche sono tante, dalla bassa autonomia (Tesla Cybertruck, l'autonomia stenta? 'Costretto a ricaricare 12 volte in 2.150 km') ai difetti strutturali del mezzo, che cambiano da veicolo a veicolo, ma adesso ci sarebbe di mezzo addirittura l'incolumità delle persone.

In un video postato su TikTok e su X viene ripresa la chiusura automatica del cofano di un Tesla Cybertruck. Essendo un movimento meccanico pre-impostato, e dunque non influenzato da alcun tocco umano, ci si aspetterebbe che questo sia quanto più dolce e delicato. Nella realtà, invece, proprio come mostrato dal video diventato virale sulla piattaforma social, è tutto il contrario.

Per il test viene dunque utilizzata una carota, che in teoria dovrebbe rimanere intatta. Questa viene posizionata all'estremità del cofano, quasi sul parabrezza. Al momento della chiusura completa, però, dell'ortaggio arancione viene completamente mozzato un pezzo dai bordi affilati dell'automobile. "Come ha fatto questa cosa ad ottenere l'approvazione?" ha chiesto un utente nei commenti apparsi sotto al video. Le critiche al Cybertruck (come questa: Tesla Cybertruck, un cliente lamenta: 'Me l'hanno consegnato con un sacco di difetti') dunque continuano...