Tesla Cybertruck, la tenda 'Basecamp' da 3.000 dollari non sembra convincere

Tesla Cybertruck, per quanto sia il veicolo elettrico del momento, come ci dimostrano i fenomeni incontrollati di reselling in tutto il mondo, non sembra essere perfetto in ogni suo optional. La tenda da campeggio, acquistabile a parte, non sembra essere all'altezza della qualità promessa dal marchio americano.

La "promessa" di Tesla era quella di una tenda elegante e angolare e perfettamente adattata al letto del Cybertruck. Tuttavia, i proprietari si sono ritrovati con una "massa grigia" da 3.000 dollari, e alcuni di loro non sembrano particolarmente soddisfatti.

Uno di questi, noto come TownBiz, ha condiviso la sua esperienza con la tenda Basecamp sul forum CybertruckOwnersClub. L’installazione sembra essere stata un po’ fastidiosa - Tesla stessa suggerisce di farla eseguire da un centro assistenza - con molti proprietari che ritengono che l’installazione dovrebbe essere alla portata di chiunque in quanto una semplice tenda da campeggio e non chissà quale optional esteriore.

TownBiz ha raccontato che, nel complesso, l’installazione non è difficile, ma comunque molto macchinosa rispetto al montaggio di una tenda standard a terra. "Il problema principale riguarda il primo passo: la rimozione dell’Aeroflap" del Cybertruck (un lungo pezzo di metallo tra la lattina e il letto). Per svolgere tale operazione è necessario rimuovere i due bulloni T30 che lo tengono in posizione, e ciò richiede un po’ di abilità e attenzione. Se per caso infatti questi dovessero cadere dentro il veicolo (probabilmente nell’area in cui si ritrae il tonneau), potrebbero causare problemi.

In ogni caso, afferma TownBiz, dopo averli rimossi, l’operazione non sarebbe così complicata. Tuttavia, la rimozione e la reinstallazione dell’Aeroflap sono le parti che più lo hanno preoccupato "soprattutto per quanto riguarda la tenuta impermeabile nella parte anteriore della volta". Inoltre, ha concluso TownBiz, che le clip di plastica dell’Aeroflap potrebbero rompersi con un uso ripetuto dal momento che non sono pensate per essere rimosse e reinstallate spesso.

Oltre a questo, ricordiamo che l'uso sconsiderato del Tesla Cybertruck potrebbe portare a diversi problemi: un primo esempio ce lo ha dato un utente che ha avuto la (poco) brillante idea di portare il pick up elettrico, con tutto il suo peso e le gomme gonfie, in una spiaggia.