Il Tesla Cybertruck e il temuto test del carrello della spesa: si ammaccherà? Il video

Un video dei colleghi di Carwow, che include test di impatto con un carrello della spesa, fornisce interessanti spunti sull'efficacia della carrozzeria in acciaio inossidabile del Tesla Cybertruck. Il pick up ha mostrato una notevole resistenza alle ammaccature, con il pannello della carrozzeria che si flette leggermente ma senza danni visibili.

Un test più impegnativo ha visto l'impego dello stesso carrello però questa volta con a bordo un uomo. Nonostante il peso aggiunto nel carrello, il Cybertruck continua a dimostrare la sua robustezza, resistendo agli impatti ripetuti senza segni evidenti di danni. La flessione del pannello della carrozzeria è più pronunciata, ma il risultato finale è un veicolo apparentemente indenne.

Questi test possono offrire una panoramica delle capacità di resistenza dell'acciaio inossidabile del Cybertruck, ma non dovrebbero essere interpretati come una giustificazione per sottoporre il veicolo a impatti o stress non necessari. Inoltre, la video-recensione evidenzia la difficoltà di riparare l'acciaio inossidabile nel caso di danni.

Mentre il Cybertruck sembra mostrare una notevole resistenza agli impatti, è sempre consigliabile guidare con prudenza e evitare situazioni che potrebbero danneggiare il veicolo, indipendentemente dalla sua resistenza dichiarata. Per il momento non ci dovrebbero essere pericoli in Europa, dal momento che Tesla Cybertruck molto probabilmente non verrà approvato nel vecchio continente.

In vista di questa prima fase di commercializzazione del Cybertruck, che implica tempi di attesa piuttosto lunghi, l'azienda californiana ha deciso di reinserire una clausola che disincentiva il reselling del pick up elettrico.