Tesla Cybertruck, svelata la versione definitiva in un video

Ce l'abbiamo quasi fatta, dopo le riprese che mostravano Tesla Cybertruck impegnato in una drag race, pare che il nuovo pickup sia ufficialmente in dirittura d'arrivo. Il chiacchieratissimo Suv elettrico sta per entrare in produzione come prodotto finito dopo quasi quattro anni dalla sua presentazione nel novembre 2019. Lo conferma un nuovo video.

La clip mostra che Tesla ha costruito almeno due unità destinate a essere quelle definitive per la produzione finale, chiamate "Master Candidates". Secondo quanto viene riportato nel video, questi pickup erano pronte per essere valutate dagli alti dirigenti dell'azienda per ottenere l'approvazione prima dell'inizio della produzione su vasta scala.

Questi due nuovi veicoli elettrici sono i primi esemplari del Cybertruck a uscire dalla Gigafactory del Texas dopo un periodo di chiusura per apportare aggiornamenti e miglioramenti alla catena di montaggio. Secondo fonti vicine alla gigafactory queste nuove unità sembrano avere una migliore qualità costruttiva rispetto alle versioni precedenti che mostravano qualche difetto, con una parte superiore più uniforme, l'assenza di segni sulla copertura del tonneau e un interno migliorato.

Secondo quanto riferito da Joe Tegtmeyer, autore del video, ci potrebbe essere la possibilità che i prossimi Cybertruck della Serie 8 (identificativi di prova) vengano spediti ai negozi Tesla per essere esposti e testati dai potenziali clienti, con i veicoli della Serie 9 che rappresenteranno la variante finale destinata a essere venduta e consegnata ai titolari delle prenotazioni che confermeranno l'acquisto.