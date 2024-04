Tesla Cybertruck surclassato in autonomia durante il traino: quale modello lo ha battuto?

Continuano le frecciate per l'ultimo modello della casa di Elon Musk. Sì, stiamo parlando ancora del Tesla Cybertruck, visto che il brand statunitense specializzato nella produzione di auto elettriche ancora non ha sfornato la tanto attesa roadster. Comunque sia, siamo davvero sicuri che questo pick-up sia un campione nella capacità di traino?

Nel momento della sua presentazione, anche se in questo caso occorre specificare quale vista la travagliata vita 'pre-produzione' del modello, il veicolo in questione è stato presentato come una sorta di mezzo inarrestabile. Una vera e propria auto d'acciaio, vista la sua livrea, per l'appunto, in acciaio inossidabile puro.

Cristalli infrangibili, una potenza straordinaria, un peso maxi, delle dimensioni da vero gigante della strada che non ha paura né dell'off-road né tantomeno dell'acqua (il Tesla Cybertruck può attraversare un fiume? Secondo questo video sembrerebbe di sì). Ecco, tra tutti questi suoi punti di forza figurava anche il dato riguardante la capacità di traino.

Dal momento in cui il pick-up si è materializzato sul mercato delle quattro ruote molte sono state le lodi, ma altrettante, e forse anche qualcosina di più, sono state le critiche (aspre) nei suoi riguardi. Per esempio questo utente ha riscontrato un allarme critico sul Tesla Cybertruck dopo 1 km: veicolo fermo subito dopo la consegna. Ed ecco che la storia si ripete un'altra volta...

Già, perché Bowlus, un costruttore di rimorchi di fascia alta, ha voluto mettere alla prova le reali capacità del modello, quasi con un certo gusto nello smascherarlo. Dunque, ha utilizzato un rimorchio Bowlus Volterra, questo adatto ai veicoli elettrici, e svolto la stessa prova sia con il Cybertruck che con la Tesla Model X. I risultati sono poi stati pubblicati su Linkedin da Geneva Long (CEO di Bowlus). In poche parole, con il rimorchio attaccato il SUV EV è riuscito a coprire il 71% della sua autonomia dichiarata, mentre il Cybertruck appena il 47%, percorrendo solo 257 km su 548 km totali (numeri pubblicati su Autoblog).

