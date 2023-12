E se il Tesla Cybertruck fosse una supercar? Il risultato sarebbe pazzesco

L'artista brasiliano noto come rob3rtdesign, è famoso per i suoi rendering digitali di auto modifiche. Di recente, ha pubblicato un rendering di un Tesla Cybertruck con kit widebody, abbassato e dotato di grandi cerchi aftermarket.

Questo progetto è una risposta creativa all'atteso evento di consegna inaugurale del Tesla Cybertruck. Il rendering mostra il Cybertruck con un aspetto ancora più fuori dal comune, riducendo l'altezza da terra, aggiungendo un kit widebody esagerato e montando enormi cerchi aftermarket. L'artista ha immaginato il Cybertruck con un'estetica da auto sportiva coupè, con elementi aerodinamici pronunciati e cerchi dall'aspetto ancora più aggressivo.

Il Cybertruck di Tesla è noto per il suo design audace e futuristico, e questo rendering aggiunge un tocco di eccentricità, trasformando il veicolo elettrico in qualcosa di ancora più unico. Sebbene sia solo una creazione digitale, riflette il modo in cui gli appassionati e gli artisti immaginano e personalizzano i veicoli del futuro, anche prima che siano effettivamente disponibili sul mercato.

Il sito di elaborazione Unplogged Performance ha messo a disposizione una vasta categoria di piccole modifiche per il Tesla Cybertruck. Tutte insieme possono trasformare il pick up elettrico in un vero e proprio Rugged Suv, con paraurti in carbonio, coperture anteriori e posteriori.