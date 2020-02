Il Tesla Cybertruck supera i 500.000 ordini: la sfida di Elon Musk sarà soddisfarli tutti

La presentazione del Tesla Cybertruck dello scorso novembre ha sconvolto il mercato auto globale, che ha visto arrivare quasi dal nulla un veicolo fuori da ogni schema, da molti considerato orribile. Nonostante questo, sembra che gli ordini abbiano superato quota 500.000.

Il dato arriva dal forum Cybertruck Owners Club che aggiorna costantemente i suoi fogli di calcolo, dunque nulla di ufficiale e i numeri potrebbero essere anche inferiori alla realtà. Se già a fine novembre Elon Musk aveva annunciato su Twitter il raggiungimento dei 250.000 ordini, oggi - vettura più, vettura meno - dovremmo essere oltre i 522.000 Cybertruck ordinati.

Numeri assolutamente possibili, non a caso a inizio anno lo stesso Musk ha affermato che Tesla impiegherà come minimo 3-4 anni per smaltire e consegnare tutti gli ordini già ricevuti, un successo commerciale che potrebbe - in caso di eventuali problemi o ritardi nella produzione - trasformarsi in una lama a doppio taglio.

Inoltre ricordiamo che per prenotare oggi un Tesla Cybertruck, in qualsiasi versione (Mono, Dual o Tri Motor), basta depositare 100 dollari oppure 100 euro in Europa (Italia compresa), una cifra perfettamente rimborsabile che molti potrebbero aver scommesso per puro divertimento, bisognerà vedere poi quanti ordini andranno effettivamente in porto e quanti no.