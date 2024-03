Tesla Cybertruck, Steve Aoki esaltato dal pick-up di Musk... ma non sa aprire il tonneau

Steve Aoki, Dj di fama mondiale e noto appassionato di automobili, è uno dei fortunati ad aver ricevuto il Tesla Cybertruck nella versione Founders Edition. Nel video condiviso possiamo vedere la sua emozione di trovarsi di fronte al Pick up elettrico anche se inizialmente non sapeva come aprire il Tonneau.

Probabilmente l'emozione del momento ha tradito il noto DJ, che impiega diversi minuti a capire come poter aprire il vano di carico. Elon Musk, CEO di Tesla, ha perfino condiviso il video, evidenziando ancora una volta la potenza del passaparola delle grandi star internazionali rispetto alla pubblicità tradizionale.

Steve Aoki è solo l'ultimo di una lunga lista di celebrità ad aver mostrato il loro entusiasmo per il Cybertruck. Infatti anche Kim Kardashian, Justin Bieber, Pharrell Williams e Lady Gaga sono stati fotografati a bordo del Cybertruck; come si dice in questi casi: non esiste davvero pubblicità migliore per Tesla. Aoki, nel video, ha parlato del veicolo come un "vero spettacolo". Pura manna dal cielo per gli addetti marketing di Tesla.

Il DJ, noto per la sua collezione di auto di lusso personalizzate, è visibilmente colpito dalla Cybertruck, descrivendo la sua prima esperienza con mezzo "unica e futuristica". La sua testimonianza appassionata sul veicolo riflette la convinzione di Elon Musk che un buon prodotto si vende da solo, senza la necessità di pubblicità "alla vecchia maniera".

Per quanto possa essere davvero emozionante trovarsi di fronte ad un Tesla Cybertruck, il veicolo ha manifestato diverse problematiche da quando gli utenti di tutto il mondo hanno avuto modo di metterci le mani. L'ultimo di questi riguarda la scarsa visibilità in caso di neve: i fari led non scaldano a sufficienza e le forme del Cybertruck tendono a trattenere la neve.

E quando abbiamo detto "mettere le mani sul Cybertruck" intendiamo davvero di tutto: lo youtuber Jerryrigeverything ha voluto testare la tenuta antiproiettili della scocca del Cybertruck, arrivando a puntargli contro un fucile da cecchino calibro .50.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su