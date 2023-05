Dentro il Tesla Cybertruck: spunta un volante inedito

Del famigerato Tesla Cybertruck di Elon Musk si parla ormai da fine 2019, anno in cui il magnate ha mostrato il suo pick-up elettrico al mondo (ufficiale il Tesla Cybertruck di Elon Musk). Da allora abbiamo visto la mastodontica vettura in ogni salsa, oggi però abbiamo una nuova immagine che riguarda l'abitacolo.

Direttamente dagli USA arriva un'immagine che mostra lo schermo centrale del pick-up e il volante, del tutto inedito per Tesla. A livello generale, la plancia non è molto diversa dall'impostazione minimale vista su Model 3 e Model Y: anche sul Cybertruck la società californiana ha scelto di proporre una plancia priva di pulsanti, bocchette d'aria (che ci sono ma non si vedono) e persino di un quadro strumenti per installare un grande schermo centrale e un volante multifunzione di nuova concezione.

Lo sterzo è una delle novità più significative: non è né standard, né yoke, il Cybertruck presenta un nuovo volante dalle corone "schiacciate" che in qualche modo sintetizza l'essenza dei due mondi appena nominati. Abbiamo dunque uno sterzo compatto che però fornisce punti di aggancio anche superiori e inferiori, a differenza dello yoke che nella parte superiore non ha nulla. L'immagine pubblicata sul web mostra anche un tunnel centrale differente dalle altre Tesla in circolazione: se possiamo azzardare, si avvicina all'idea stilistica vista sulla Hyundai IONIQ 5 (la IONIQ 5 vista dal vivo), con tanto spazio a disposizione e un grande cassetto portaoggetti appena prima del bracciolo. Al di sotto dello schermo c'è spazio per poggiare piccoli oggetti d'uso quotidiano, sembrano però mancare i classici pad wireless per la ricarica degli smartphone, diventati ormai iconici per Tesla. Sarà davvero così l'abitacolo del Tesla Cybetruck di serie? Non ci resta che attendere nuovi dettagli, magari ufficiali...