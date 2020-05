Il Tesla Cybertruck sfida una monoposto da F1 composta da carta e pasta italiana: il video

Su YouTube si trova di tutto, persino una gara tra un Tesla Cybertruck e una stranissima monoposto da Formula 1 composta da carta igienica e da pacchi di pasta Barilla. Se credevate di averle viste tutte probabilmente vi sbagliavate di grosso.

La vettura da Formula 1 presenta una livrea unica in stile Covid-19. Così unica che ne esiste un solo esemplare e di certo non andrà in giro per molto. Le sole ruote in un momento simile possono valere una fortuna se si paragona il loro prezzo a quello di alcuni mesi fa, per non parlare poi dei pacchi di spaghetti Barilla. Il video è un chiaro riferimento agli assalti ai supermercati di qualche settimana fa, i quali avevano preso di mira in modo particolare proprio questi beni di prima necessità, i quali sono spariti in poche ore.

Tornando alla gara, alla partenza è immediatamente evidente la totale mancanza di grip degli pneumatici di carta, per cui la monoposto non fa altro che scivolare lasciando strada libera al veicolo elettrico. Contro di lei c'è anche l'aspetto aerodinamico, curato esclusivamente da pacchi spigolosi che ne rallentano immensamente la corsa, soprattutto quando si raggiungono velocità elevate. La simulazione evidenzia anche l'impossibilità per lei di viaggiare in linea retta, cosa che la penalizza ancora di più.

Il Cybertruck ha pertanto vita facile, e sorpassa la bizzarra monoposto a doppia velocità. Interessante però il fatto che la carta non si incendi durante la prova, e che resti intatta per tutta la gara. Anche i pacchi di pasta riescono bene o male a trattenere il loro contenuto, ma supponiamo che la simulazione della fisica non sia proprio perfetta.

A proposito di Formula 1 dobbiamo informarvi sulla separazione tra la Scuderia Ferrari e il pilota tedesco Sebastian Vettel. Quest'ultimo lascerà il team italiano alla fine di questa stagione (purtroppo ad oggi neanche iniziata) per cercare nuovi lidi il prossimo anno. Al suo posto Ferrari metterà il promettente spagnolo Carlos Sainz, che ha firmato un contratto biennale il quale gli permetterà di confrontarsi ad armi pari col compagno Charles Leclerc.