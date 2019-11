Il Tesla Cybertruck sfida il Ford F-450 Super Duty: la video simulazione

Nell’ultima settimana la sfida fra il Tesla Cybertruck e un pick-up Ford F-150 ha generato parecchie discussioni sul web, nella line-up dell’ovale blu però c’è un’auto che può reggere il confronto elettrico ancora meglio: il Ford F-450 Super Duty, come si può vedere in questo ironico video.

Il filmato è chiaramente parodistico e non impiega dei modelli reali, è una simulazione scherzosa di quello che potrebbe accadere in uno scontro reale. I suoni del resto, ricreati diciamo in maniera molto artigianale, non aiutano a immaginare la sfida nella realtà, eppure i creatori si sono basati su potenze e pesi davvero esistenti.



Secondo i loro calcoli la sfida dovrebbe iniziare in maniera abbastanza alla pari, con i due truck impegnati a dare il massimo senza mai sbilanciare le cose, dopo qualche secondo però la maggiore stazza e forza del Cybertruck dovrebbero giocare a favore di quest’ultimo. Anche l’F-450 dunque verrebbe spazzato via senza troppi problemi, ovviamente però aspettiamo test un tantino più realistici, e non dovremmo aspettare oltre la prossima settimana, anche se Ford ha fatto sapere di non essere molto interessate a sfide simili…



Al di là delle sfide "a braccio di ferro" e l'incidente dei vetri avvenuto durante la presentazione mondiale, il Tesla Cybertruck sembra essere già un successo commerciale e un fenomeno culturale, eccolo nella sua prima apparizione stradale.