Il Tesla Cybertruck sul set della serie Jay Leno's Garage con Elon Musk

Seppur sia stato presentato a metà novembre, il nuovo Tesla Cybertruck è diventato subito una grande star dell'intero 2019. Un fenomeno culturale in piena regola che presto approderà nella serie web di Jay Leno dedicata alle auto.

Il portentoso pick-up elettrico sarà infatti la grande guest star del programma Jay Leno's Garage, le cui riprese sono state effettuate vicino il quartier generale di SpaceX di Hawthorne, in California, nella serata di ieri 24 gennaio. Le immagini scattate nel backstage, inviate a Teslarati che le ha poi pubblicate, vedono anche Elon Musk sulla scena, con Jay Leno che probabilmente intervisterà il CEO sudafricano per farsi rivelare qualche "segreto" sulla vettura - sempre che ancora ne abbia, dopo il caos mediatico scoppiato negli ultimi mesi.

L'evento non sorprende più di tanto, non è la prima volta che il presentatore americano sponsorizza la mobilità elettrica, lui stesso possiede una Tesla Model S del 2012 e ha dichiarato più volte che ormai "non c'è più alcun motivo per possedere un'auto a benzina". Tornando al Cybertruck, non è certo la prima volta che il grosso pick-up viene beccato in strada, appena qui sotto potete vedere un filmato in cui un modello test accelera nel traffico di Los Angeles.