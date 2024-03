Lista nera Tesla per chi rivende il Cybertruck nel primo anno di proprietà

Com'era prevedibile, era solo una questione di tempo prima che Tesla si mettesse alla ricerca dei rivenditori del Cybertruck e li punisse secondo i criteri imposti dal contratto di acquisto: vietata la vendita durante il primo anno di proprietà del veicolo.

Del Pick-up elettrico di Tesla ormai si sente parlare ovunque e per questioni di ogni tipo: abbiamo visto un cliente sparare al Cybertruck o chi ha effettuato diversi tentativi di traino, raramente però si era parlato di aspetti prettamente "finanziari".

Tesla ha deciso di cambiare strategia in merito alla clausola, stipulando una cosiddetta lista nera per tutti coloro che vendono la tanto attesa vettura. Alcuni proprietari, a seguito del tentativo di rivendita, hanno dichiarato di aver ricevuto una mail da Tesla nella quale venivano avvisati che eventuali ordini futuri non sarebbero andati a buon fine - e senza rimborso dei soldi per le tasse di prenotazione e ordine.

Il tentativo di vendita è una pratica vietata, come detto precedentemente, dal contratto firmato al momento dell'acquisto. Ci sono però delle eccezioni che Tesla sembrerebbe essere disposta a fare.

In primo luogo il proprietario del Cybertruck deve avvisare Tesla dell'intenzione di mettere in vendita il Pick-up e dare alla casa costruttrice la possibilità di riacquistare il veicolo al prezzo di partenza, decurtato di 0,25 dollari per miglio percorso. Qualora Tesla rifiutasse l'acquisto, sarebbe necessario un consenso scritto dalla casa statunitense per dichiarare il veicolo in vendita.

Se questo non venisse rispettato, Tesla potrebbe chiedere provvedimenti inibitori per impedire la vendita del veicolo o danni per 50.000 dollari. Molti Cybertruck sono già stati messi in vendita e c'è anche chi è riuscito a venderlo a cifre esorbitanti come 244.000 dollari a Orlando o 250.000 dollari a Detroit.

Ci sono stati anche dei Cybertruck venduti a Dubai, per un prezzo molto inferiore agli Stati Uniti.

