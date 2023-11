Tesla Cybertruck, scatta la prima multa e web ironico: 'A sollevare il gigawiper...'

Nei confronti del Tesla Cybertruck vi è un'attenzione smodata, quasi un'ossessione, ma del resto stiamo parlando dell'auto più chiacchierata di tutti i tempi. Grazie alle sue forme futuristiche ha attirato i riflettori su di se fin dal 2019, e il meglio dovrebbe ancora arrivare.

Elon Musk ha infatti annunciato di recente la data di consegna del Tesla Cybertruck, il prossimo 30 novembre, di conseguenza mancano solo 15 giorni affinchè si possano vedere sulle strade i primi modelli del pick up a zero emissioni.

Nel frattempo continuano gli avvistamenti in giro per il mondo e l'ultimo è stato decisamente particolare in quanto riguarda un Cybertruck multato. L'esemplare in questione è stato fotografato di preciso in quel di Los Gatos, in California, dove come da copione i fan sono accorsi in massa per fotografare a più non posso la stessa vettura.

Non sono mancate le ennesime critiche per i difetti presunti di fabbricazione, cosa che era già stata fatta notare da Insideevs.com che aveva visionato da vicino il Tesla Cybertruck nero definendolo orribile.

Siamo certi che il modello di produzione sarà pressochè perfetto come vuole Elon Musk, ma siamo anche certi che chi ha guidato il prototipo fotografato in California non abbia rispettato il codice della strada, visto che sul parabrezza, infilato sotto il tergicristallo, vi era appunto una bella multa per via della sosta in zona vietata.

Uno scatto che ha fatto il giro del web e dei social e che ha causato non poca ironia, soprattutto per via dell'ormai famoso GigaWiper, il gigantesco tergicristallo che ha l'annoso compito di pulire l'enorme parabrezza del Cybertruck quando si bagna o si sporca.

I commenti sui social sono stati quindi diretti all'indirizzo dell'agente che ha comminato la multa che secondo gli utenti avrà fatto non poca fatica a sollevare il tergicristallo. C'è chi ha anche consigliato di eliminarlo del tutto per evitare di prendere contravvenzioni, ma forse non è la giusta soluzione.