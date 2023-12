Tesla Cybertruck salvato dal Ford F-150, Farley chiarisce: 'Non era una pubblicità'

Il video, divenuto virale, che mostrava un Tesla Cybertruck rimorchiato da un camion Ford Super Duty, è stato un vero e proprio caso del web. Il CEO di Ford, Jim Farley, ha chiarito sui suoi social media che non si trattava di una pubblicità pianificata

L'utente di Instagram che ha condiviso il video, Matt Chambers, ha indicato che il conducente del Cybertruck aveva dichiarato di essere un ingegnere di Tesla. Nel video, il Cybertruck sembra avere difficoltà a superare un terreno innevato, e il camion Ford Super Duty lo ha trainando per riportarlo sulla strada.

Questa situazione segue un precedente confronto tra il Cybertruck e l'F-150 Lightning di Ford, con Farley che ha condiviso un video in cui l'F-150 Lightning supera una collina fuoristrada che sembrava aver creato, in altre occasioni, difficoltà al Cybertruck (Ford ha comunque deciso di ridurre la produzione dell'F-150 Lightning).

Farley ha mantenuto un tono disteso riguardo alla situazione, affermando che passare del tempo sui sentieri può comportare numerose difficoltà, anche se alla guida di mezzi apparentemente pronti a tali incombenze.

Egli ha anche ribadito la visione di Ford, sottolineando che i loro veicoli, come l'F-150 Lightning, sono progettati per "persone reali che fanno un lavoro reale" (immaginiamo intendesse: "lavori manuali") enfatizzando la differenza di approccio rispetto al Cybertruck di Tesla. Ford ha intenzione di portare la sua gamma di pick up "all'americana" anche in Europa. L'F-150 Lightning infatti è pronto sbarcare anche nel vecchio continente nel 2024.