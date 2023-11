Il Tesla Cybertruck può salire le scale? Eccolo in azione

Elon Musk sta per consegnare ai clienti, dopo 4 anni di attesa, il suo Tesla Cybertruck. Il pick-up elettrico si è ormai mostrato in diverse situazioni, oggi però vi facciamo vedere come se la cava nel salire le scale...

Che il Tesla Cybertruck abbia ottime capacità fuoristradistiche è ormai fuor di dubbio, abbiamo visto in più occasioni la potenza bruta che è in grado di sprigionare, ma può anche salire le scale? Un nuovo video spuntato su X ci mostra come il pick-up sia in grado di salire delle scale lungo una strada sterrata. Nel filmato si vede chiaramente un Cybertruck RC (Release Candidate, molto simile alla variante di serie) che pian piano sale le scale, non senza sforzi (anche se sembra che il conducente si sia fermato nel bel mezzo della scala per dimostrare come il pick-up potesse farcela comunque). Possiamo immaginare che le sospensioni del pick-up siano impostate alla loro massima estensione, del resto abbiamo già visto quale escursione possano avere (per saperne di più: le sospensioni del Tesla Cybertruck in azione).

Secondo Elon Musk, il Cybertruck può essere sollevato di circa 10 centimetri (4 pollici) in ogni direzione; si può gestire tutto manualmente, il veicolo però possiede anche un sistema di auto-bilanciamento che decide in autonomia quando sollevare le sospensioni in base alle condizioni del terreno. Pur essendo ormai vicini alla data delle prime consegne, fissata per il 30 novembre, dobbiamo ammettere che del Cybertruck non conosciamo un sacco di dettagli. Un ultimo leak ha svelato le possibili dimensioni, gli utenti però non conoscono la capacità della batteria, l’autonomia (forse svelata l’autonomia del Cybertruck), la potenza e molto altro. Immaginiamo che il 30 novembre sapremo tutto...