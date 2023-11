Il Tesla Cybertruck sale le scale? Anche il Ford F-150 Lightning

Così la sfida tra Tesla Cybertruck e Ford F-150 Lightning si infiamma ancora di più. Questa volta si parla di skills nel fuoristrada: il pick-up di Musk è in grado di salire le scale? Ebbene, il CEO di Ford ci ha tenuto a dimostrare che anche il suo F-150 Lightning ne è capace.

Una sorta di dissing, ma senza insulti o offese; una leggera frecciatina lanciata proprio su X, la piattaforma di Elon Musk. Verso la fine dello scorso mese, erano apparsi alcuni video del Cybertruck mentre affrontava una ripida salita off-road all'Hollister Hills State Vehicular Recreation Area in California. Il percorso viene chiamato The Stairs, tradotto in italiano "le scale", a causa del terreno irregolare.

La prova, postata sui social dall'utente Dima Zeniuk, è andata a buon fine; nonostante il pick-up elettrico abbia avuto alcune difficoltà proprio nel trovare la giusta trazione nel punto più critico della scalata. Un dettaglio che di certo non è passato inosservato agli occhi degli altri utenti che non hanno mancato di esprimere il loro disappunto tra i commenti. Comunque sia, alla fine Cybertruck è riuscito ad arrivare in cima, senza troppi drammi.

Ma si trattava di una semplice prova o di una sorta di guanto di sfida? Beh, a quanto pare Jim Farley (CEO di Ford) l'ha intesa proprio come una provocazione e ha voluto dimostrare che anche il suo F-150 Lightning che arriverà in Europa nel 2024, rivale per eccellenza del pick-up EV Tesla, è in grado di salire quelle famigerate scale.

Così, con un video postato sul suo profilo personale di X, ecco che arriva la risposta del brand di Detroit. "F-150 Lightning does it all" recita la descrizione del video, con tanto di pollicione all'insù. Il risultato? Lo stesso del Cybertruck: con alcuni tentennamenti e alcune zone in cui gli pneumatici sembrano girare a vuoto, il pick-up Ford è riuscito a raggiungere la vetta della salita. Ma secondo voi quale dei due modelli ha performato meglio?