Tesla Cybertruck, le ruote sterzanti posteriori in azione durante un parcheggio

Dopo la clip che mostrava la brutale accelerazione di Tesla Cybertruck, un video condiviso sul forum Cybertruck Owners Club mostra un'unità Release Candidate (RC) di Tesla Cybertruck che esce da un parcheggio. In questa clip di 26 secondi, si può notare la funzionalità di sterzo delle ruote posteriori del camion che lavora anche in retromarcia.

Questa funzionalità permette al Cybertruck di accorciare virtualmente il passo del veicolo, facilitando curve più strette a basse velocità. Senza questa caratteristica, il conducente avrebbe probabilmente dovuto eseguire una manovra aggiuntiva per uscire dal parcheggio del video.

Il sistema di sterzo delle ruote posteriori è una caratteristica molto utile, soprattutto su veicoli di grandi dimensioni come il Cybertruck. Alcune case automobilistiche, come Renault, hanno già implementato ruote posteriori sterzanti anche su veicoli più compatti. Ad esempio, la Renault Megane della generazione precedente, nonostante le dimensioni più contenute, era disponibile con il sistema di sterzo delle ruote posteriori.

Abbiamo dei segnali che indicano che Tesla sta progressivamente preparando il Cybertruck per la produzione e sta mettendo a punto le specifiche per la consegna. Questi segnali includono l'invio di uniformi personalizzate per il team di lancio e la produzione di unità di "conferma di produzione" che richiedono l'approvazione della dirigenza prima di poter entrare nella catena di montaggio.