Il Tesla Cybertruck diventa rosso rubino con body kit aggiuntivo

Pensate che il Tesla Cybertruck presentato da Elon Musk a novembre 2019 sia estremo? Beh aspettate di vedere un nuovo render ancora più esagerato, che spinge all'estremo tutte le caratteristiche standard del pick-up elettrico.

Creato da Drivable Designs, il nuovo Cybertruck sfoggia una carrozzeria rosso rubino e ha inoltre un body kit davvero aggressivo. Di render riguardanti il Tesla Cybertruck di Elon Musk ne abbiano visti a decine negli ultimi mesi, dalla variante a 6 ruote al Cybertruck riservato alle forze di Polizia, quello di oggi però è alquanto originale. Inoltre prepara la vettura a essere una pura off-road, pronta ad azzannare qualsiasi tipo di terreno.

Ricordiamo che il Tesla Cybertruck sarà costruito solo a fine 2021 per una commercializzazione nel 2022 - a meno che Tesla non anticipi i tempi come fatto clamorosamente con la Model Y, arrivata sul mercato svariati mesi prima del previsto. Il pick-up elettrico arriverà in tre versioni, con differenti potenze e autonomie: Single Motor, Dual Motor e Tri Motor. Elon Musk e soci stanno aprendo un nuovo impianto per costruire il Cybertruck, probabilmente usando soltanto robot, senza l'ausilio di personale umano. Sapremo tutto nelle prossime settimane, nel frattempo è già possibile ordinare un modello con un anticipo di 100 euro sul sito ufficiale.