Tesla Cybertruck rompe una ruota dopo una serie di 'donuts'

Nessuno è perfetto, nemmeno il tanto conclamato Tesla Cybertruck è esule da problematiche. Dopo avervi parlato del problema del copriruota che si staccherebbero dal pick up elettrico, questa volta vi parliamo di una sorta di piccola sfida al quale il veicolo è stato sottoposto, fallendo malamente.

Infatti sono emersi dal web diversi video di un Tesla Cybertruck che mostravano una ruota posteriore destra traballante dopo un'intensa sessione di ciambelle nella sabbia. Molti si sono chiesti se Elon Musk non abbia esagerato nell'affermare che il Cybertruck possa fare qualunque cosa e se non sia il caso di ridimensionare un po' l'hype attorno a questo veicolo.

Certo, nemmeno la concorrenza si mostrata esule da problematiche simili: anche il Rivian R1T e il Ford Bronco, hanno avuto guasti simili. Il Cybertruck, tuttavia, ha una configurazione unica con tutte le ruote sterzanti, il che potrebbe renderle più sensibili a guasti di questo tipo.

Il veicolo coinvolto nell'incidente è parte della flotta di Unplugged Performance, che fra le altre cose offre vari kit upgrade per il Cybertruck, in quanto azienda specializzata nello sviluppo e nella vendita di componenti aftermarket per veicoli Tesla. Il Cybertruck in questione era stato modificato con un pacchetto fuoristrada completo, compreso un sollevatore da 3 pollici, ruote beadlock da 20 pollici e pneumatici Yokohama X-AT. Durante un evento off-road, un bullone del tirante interno posteriore destro si è rotto, rendendo l'auto, di fatto, ingestibile.

Pern fortuna, un guasto simile non è particolarmente costoso e dispendioso, del resto il suo compito è proprio quello di proteggere parti più costose e quindi di andare incontro a danni maggiori. Comunque sia, questo incidente solleva interrogativi sulla robustezza del Cybertruck, soprattutto considerando le sue ambizioni di essere un veicolo in grado di superare qualsiasi ostacolo. Sebbene sia naturale, per i veicoli fuoristrada, sperimentare guasti occasionali, ci si aspetterebbe che un veicolo come il Cybertruck sia costruito con una maggiore resistenza per affrontare le sfide più estreme, soprattutto dopo tutto il marketing che è stato fatto per far passare questo messaggio alle persone.