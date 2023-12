Il Tesla Cybertruck è riuscito a mantenere le promesse di Elon Musk?

Pochi giorni fa Elon Musk ha svelato ufficialmente la versione finale del suo Tesla Cybertruck, pick-up con un prezzo di attacco di 61mila dollari. L'evento è stato ovviamente un vero e proprio show, in classico Musk Style, ma non è tutto rose e fiori.

Molti sono infatti coloro che hanno evidenziato differenze fra le promesse di Musk di 4 anni fa, nel 2019, quando venne ufficialmente svelato il Tesla Cybertruck, e le specifiche della versione finale, sbarcata sulle strade americane da qualche giorno a questa parte.

La prima enorme differenza sta ovviamente nel prezzo, che è per forza di cose lievitato. Musk lo aveva “messo in vendita” a 39.900 dollari, ma il modello finale parte invece da 60.990, quindi più di 20mila dollari in più.

Prezzo lievitato anche per le versioni dual e trimotor, che hanno seguito il trend della versione “entry level”, tenendo conto che la versione intermedia sarebbe dovuta costare 49.900 dollari (contro i 79.990) e quella trialmotor, la cosiddetta Cyberbeast, è passata da 69.900 a 99.900.

A deludere i fan è in proprio la versione più performante del Cybertruck, non soltanto per quanto riguarda il prezzo quanto per le sue prestazioni. Confermata la velocità di 100 km/h raggiunta in circa 2,6 secondi, ma era stata predetta un'autonomia superiore agli 800 km, che in realtà è “scesa” a 515 km, quindi quasi 300km in meno.

Anche le previsioni sulla capacità di traino non sono state rispettate, visto che il Cybertruck è in grado di trainare un peso di 5 tonnellate contro le 6,3 annunciate da Musk negli anni passati.

A questo punto resta da capire se tali promesse disattese peseranno o meno sulle vendite del pick-up, ma vista l'euforia attorno alla vettura probabilmente gli automobilisti si “accontenteranno” delle specifiche attuali, a costo di dover spendere di più di quanto annunciato, ottenendo di meno.

In ogni caso ad oggi ne sono stati consegnati solo 12 Tesla Cybertruck e fra i possessori anche il fondatore di Reddit, fra i primi fortunati a poter vantare in garage il pick-up elettrico di Musk.