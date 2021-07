Tesla Cybertruck rinviato al 2022? Ecco i dettagli

Tesla è impegnata su più fronti. Di recente ha lanciato sul mercato le versioni aggiornate di Model 3, Model X e Model S, nonché la rapidissima Model S Plaid. Adesso invece punta alla commercializzazione dell'autoarticolato Semi, del pickup Cybertruck e della hypercar Roadster.

Il Semi è certamente imminente (anche qui mancano i dettagli, ma siamo vicini) e per la Roadster dovremo aspettare ancora un bel po', ma l'assenza di informazioni circa l'avvio alla produzione in serie del Cybertruck definitivo comincia a diventare preoccupante, e in molti sarebbero pronti a giurare sul fatto che non arriverà prima del 2022.

Nel 2019 la casa di Fremont era fiduciosa di poterlo dare in pasto ai clienti entro la fine del 2021, e ad oggi la data ufficiale resta la medesima, ma la mancanza di comunicazione non rappresenta un buon segnale. Oltretutto era già stato confermato da Elon Musk in persona che l'assemblaggio dei Cybertruck non sarebbe cominciato prima dell'inaugurazione di Giga Texas che, come avrete già intuito, non è ancora stata ultimata:"Stiamo facendo progressi anche sull'industrializzazione del Cybertruck, che attualmente è programmato per la produzione presso Austin in seguito a quella della Model Y."



Di recente il brand californiano ha pubblicato la capacità produttiva per ogni modello proprietario, e se le linee produttive texane e tedesche indirizzate alla Model Y vengono indicate come in costruzione, quelle dedicate al Cybertruck risultano ancora in sviluppo.



Per chiudere senza allontanarci dalla compagnia di Elon Musk ci teniamo a segnalare due notizie di un certo interesse. La prima concerne un esemplare di Tesla Model S Plaid beccato dai fotografi mentre raggiungeva il Nürburgring: con ogni probabilità proverà a battere ogni record. La seconda invece riguarda lo sblocco dei Tesla Supercharger ai modelli non-Tesla: Elon Musk ci spiega come le auto degli altri brand potranno essere ricaricate alle colonnine proprietarie.