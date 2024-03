Tesla Cybertruck, la recensione di Doug DeMuro: 'Terribilmente brutto ma fantastico'

La recensione dello youtuber "Doug DeMuro" del Tesla Cybertruck è stata agrodolce: egli lo ha definito brutto ma allo stesso tempo bello e innovativo sotto molti punti di vista. In particolare ha risaltato l'aspetto folle di un mezzo simile, paragonandolo alla stessa follia del CEO di Tesla, Elon Musk.

L'intera video-recensione dura circa 40 minuti, DeMuro esamina le varie caratteristiche del Cybertruck, sottolineando l'assenza dei sistemi di assistenza alla guida Autopilot e Full Self-Driving. Tuttavia, menziona che il veicolo dispone di cruise control adattivo e prevede l'implementazione futura di avanzati sistemi di assistenza alla guida attraverso aggiornamenti software (ecco le ultime colorazione del Cybertruck aggiunte dalla casa madre. Ovviamente si trattano di wrappature).

L'esperienza di guida del Cybertruck è stata descritta come simile a quella di qualsiasi altra auto, con la peculiarità del sistema steer-by-wire che offre un rapporto di sterzata più dinamico. DeMuro ritiene che una volta abituati, i conducenti apprezzeranno questa caratteristica.

Egli poi ha criticato la mancanza di attenzione ai tradizionali aspetti dei pick up di questa categoria, come la capacità di traino e di carico, poiché sostiene che il Cybertruck sia principalmente un'auto scelta dai suoi ammiratori per il suo impatto visivo e per il desiderio di apparire alla moda. Nessun altro veicolo sul mercato provoca lo stesso stupore visivo ha affermato DeMuro.

Nonostante le sue critiche, DeMuro però ha concluso che il Tesla Cybertruck offre prestazioni straordinarie e un aspetto unico, confermando che, nonostante la sua stranezza, è un'auto "semplicemente fantastica".

Sapevate che pulire un Tesla Cybertruck correttamente è un'operazione assai complessa? Per svolgere in maniera efficace l'operazione occorrono vari passaggi, soprattutto per rimuovere efficacemente tutte le impurità che si formano nella carrozzeria, che ricordiamo essere fatta d'acciaio inossidabile.

