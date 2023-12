Tesla Cybertruck, il range extender costerà 15mila euro e peserà 2,5 quintali?

Il Tesla Cybertruck è stato lanciato ufficialmente sul mercato lo scorso 30 novembre, ma sono ancora diversi i segreti di quello che è il pick-up elettrico più chiacchierato di tutti i tempi.

Fra i tanti dubbi anche quello riguardante la batteria extra che porta il Cybertruck a 700km di autonomia, di cui non si sa ancora tutto. Stando a quanto riportato da un utente su X (ex Twitter), il prezzo di tale range extender non dovrebbe essere troppo economico.

Si parla infatti di 16mila dollari, che al cambio fanno circa 15mila euro. Da cosa deriva questa cifra? Vi starete domandando voi, e la risposta è semplice. All'interno del codice sorgente del sito di Tesla, subito dopo l'annuncio, è stata appunto scovata la cifra di 16mila dollari affiancata all'extender, di conseguenza l'associazione è venuta spontanea.

Elon Musk è stato interpellato a riguardo ma non ha replicato, perciò bisognerà attendere l'ufficialità. In ogni caso ci sembra una cifra attendibile sia per la conformità del dispositivo, sia per il fatto che solitamente accessori e oggettistica a marchio Tesla hanno dei prezzi abbastanza salati.

Ci si domanda se vale la pena spendere tale cifra per ottenere 210 chilometri di autonomia aggiuntiva, portando il valore totale a 700, ma ovviamente tutto dipende dalle disponibilità economiche di un automobilista nonché dalle sue necessità.

Anche il peso e l'ingombro dell'extender lasciano un po' perplessi tenendo conto che peserà circa 2,5 quintali e andrà ad occupare gran parte del cassone del Tesla Cybertruck. Insomma, non ci sembra per ora una genialata, ma vale comunque la pena premiare l'iniziativa, tra l'altro non l'unica in tale campo visto che altre case automobilistiche stanno pensando ad una batteria aggiuntiva da trasportare nella stessa auto.

Ford, ad esempio, ha brevettato il sistema con la batteria sul tetto, mentre sono ben noti i “carretti” o i camper con la batteria. Elon Musk ha fatto sapere che l'extender è riservato ai clienti che intraprendono "viaggi molto lunghi" o che "rimorchiano oggetti pesanti su per le montagne".

Chi dovesse acquistarlo trasformerebbe comunque il Cyberbeast in un pick-up da 115.990 dollari (se i 16mila di cui sopra venissero confermati): non proprio bruscolini.