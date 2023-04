Tesla Cybertruck, ci siamo quasi: Elon Musk preannuncia l'evento di lancio

Del Tesla Cybertruck si parla ormai dal novembre 2019, mese in cui Elon Musk e soci hanno mostrato al mondo il primissimo prototipo del pick-up elettrico futuristico. Da quel momento sono di fatto passati 3 anni e mezzo, ora però per il patron di Tesla è finalmente arrivato il momento di pensare all'evento di lancio.

Tesla è solita organizzare grandi eventi per la consegna della prima unità di un nuovo modello, uno degli ultimi che ricordiamo a memoria è la consegna delle primissime Tesla Model Y Performance costruite presso la fabbrica di Berlino. Ora sta finalmente per arrivare il momento del Cybertruck: secondo Elon Musk l'evento potrebbe avvenire alla fine del terzo trimestre dell'anno, dunque possiamo immaginare verso settembre 2023.

Come abbiamo ricordato più volte, in questo 2023 vedremo solo un numero limitato di Cybertruck, sarà il 2024 l'anno in cui il marchio californiano riuscirà a produrre in maniera massiccia il suo pick-up. È comunque una buona notizia vedere che qualcosa effettivamente si muove: il Tesla Cybertruck è una delle auto più attese in assoluto dal mercato elettrico, allo stesso tempo però è una delle più rimandate, a un certo punto della sua storia non è stato più possibile né ordinarlo, né avere una finestra probabile per la consegna. Ancora oggi non conosciamo il suo prezzo definitivo, Elon Musk ha però detto a chi l'ha ordinato di aspettarsi un aggiornamento sempre verso la fine del Q3 2023. Abbiamo ancora tanto da scoprire sul Cybertruck...