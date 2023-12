Tesla Cybertruck, il primo prototipo è stato costruito in soli 90 giorni

Il lancio globale del Tesla Cybertruck ha acceso la curiosità di molte persone nel mondo. Il capo progettista Franz Von Holzhausen e il vicepresidente dell'ingegneria Lars Moravy hanno svelato alcuni dettagli sul primissimo prototipo del pick up elettrico.

Nonostante il processo di sviluppo abbia richiesto quattro anni dalla presentazione, Elon Musk aveva ordinato al team di creare il primo prototipo entro soli 90 giorni. Moravy ha spiegato che questa decisione stimolò il team a prendere decisioni molto in fretta.

L'ispirazione per il Cybertruck, ha affermato Franz Von Holzhausen , prendeva spunto da un mix concettuale tra una Lotus Esprit, il jet Lockheed F-117 Nighthawk e la Lamborghini Countach. Franz ha spiegato che, lavorando in collaborazione con Musk, il team ha abbandonato le idee convenzionali per creare qualcosa di radicalmente diverso.

Moravy ha continuato affermando che, sebbene inizialmente avessero sviluppato il prototipo in alluminio, Musk insistette per l'adozione dell'acciaio, in quanto si era innamorato dell'idea di creare un pick up capace di resistere a danni e graffi.

Il risultato di questo intenso sforzo di progettazione fu lo storico primo reveal del Cybertruck nel novembre 2019. Quattro anni dopo il suo debutto concettuale, il veicolo è finalmente arrivato nelle mani dei clienti, mantenendo l'aspetto selvaggio e distintivo che lo ha contraddistinto fin dall'inizio. Uno dei 12 fortunati a cui è stato consegnato Tesla Cybertruck durante l'evento di presentazione è il founder di Reddit.