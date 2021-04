Il prototipo di un Tesla Cybertruck avvistato vicino alla Gigafactory Texas

Il futuro del Tesla Cybertruck è avvolto nel mistero, la presentazione del modello di serie slitta sempre più e le poche informazioni di cui siamo a conoscenza, come la possibilità che le dimensioni vengano ridotte, provengono da interviste o tweet di Elon Musk.

Anche i prototipi sono rari da avvistare, da quando è stato presentato sono stati pizzicati in poche occasioni: Elon Musk ha usato il mezzo per cenare ad un ristorante di Los Angeles, poi il pick-up elettrico è stato mostrato a Jay Leno ed infine è stato esposto al Petersen Museum nel giugno 2020 e al Battery Day di Tesla a settembre.

Poi per oltre sei mesi il Cybertruck è sparito nel nulla, fino ad oggi, quando un utente di Twitter ha visto ed immortalato un prototipo nei pressi della Gigafactory Texas, stabilimento dove verrà prodotto. La foto francamente è difficile da interpretare: potrebbe essere lo stesso identico prototipo visto in precedenza o avere integrate alcune modifiche che lo rendono più vicino al modello finale. Quel che è certo è che ha delle maniglie: ricordiamo che Elon Musk ha dichiarato che il Cybertruck che vedremo nei concessionari ne sarà privo.

Tesla è concentratissima ad ultimare il Cybertruck. Anche Elon Musk è da ieri (giovedì 15 aprile) ad Austin, probabilmente per dare il suo prezioso apporto nella delicatissima fase finale del progetto. Il futuristico pick-up elettrico è atteso in commercio per la fine del 2021, quando partirà la produzione limitata, mentre la produzione a grandi volumi avverrà nel 2022.