Tesla Cybertruck: alcuni proprietari segnalano ruggine sull'acciaio inossidabile

Eravate stati avvisati, Tesla aveva già dichiarato che la scocca in acciaio del Cybertruck richiede particolare cura proprio per la natura del materiale. Tuttavia la questione ruggine pare essere particolarmente seria, più del previsto.

Questo fenomeno ha sorpreso alcuni dei primi proprietari del pick up elettrico, che, oltre alla ruggine, si sono trovati di fronte a veri e propri problemi di corrosione. Secondo quanto riportato da Futurism, un sotto gruppo di alcuni membri del forum del Cybertruck Owners Club, in alcuni modelli in loro possesso hanno iniziato a mostrare macchie arancioni sui loro veicoli dopo brevi esposizioni alla pioggia. Questi segni di deterioramento sono emersi poco dopo l'acquisto dei veicoli e hanno portato i proprietari a sollevare domande e preoccupazioni sui materiali utilizzati e sulle cause di questo problema.

Il dibattito sulle cause di questo deterioramento è in corso, con alcune ipotesi che suggeriscono la possibile contaminazione da polvere di carbonio o altre sostanze. Tuttavia, è importante notare che il manuale del Tesla Cybertruck avverte della sensibilità dei pannelli in acciaio inossidabile a sostanze corrosive come grasso, olio e resina degli alberi, che possono causare danni se non rimossi tempestivamente.

La situazione ha sollevato dubbi sulla durabilità a lungo termine del Cybertruck che, al contrario, è pubblicizzato come un veicolo resistente e praticamente indistruttibile. Nonostante le sue caratteristiche di robustezza, sembra che l'acciaio inossidabile utilizzato non sia immune alla corrosione e alle macchie, come confermato anche da esperti tecnici, ma anche dagli stessi possessori che popolano i forum di tutto il mondo.

I consigli di pulizia forniti da Tesla indicano la necessità di una manutenzione regolare per prevenire danni ai pannelli in acciaio, anche se non ne specifica l'entità e la cadenza con le quali queste manutenzione devono essere svolte. Alcuni proprietari hanno manifestato preoccupazione per i costi aggiuntivi associati alla necessità di proteggere la carrozzeria attraverso eventuali wrappature (vi abbiamo mostrato alcune soluzioni "tamarre" di wrappature disponibili sul Cybertruck da parte di aziende specializzate). Questi rappresentano ulteriori costi che si dovrebbero sommare al già oneroso prezzo del Cybertruck, a meno che Tesla non metta una pezza al problema.