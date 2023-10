Tesla Cybertruck pronto ad inondare le strade: 260mila esemplari entro il 2025

L'analista Ming-Chi Kuo prevede una capacità produttiva di Tesla Cybertruck arriverà dalle 100.000 a 260.000 unità entro il 2025, con una stima di 100-200 unità alla fine del 2023 e tra 100.000 e 120.000 unità nel 2024. Ricordiamo che il primo Cybertruck è stato venduto a 400.000 dollari.

Queste previsioni possono variare in base a numerosi fattori, compresa la domanda effettiva del mercato, la capacità di produzione effettiva di Tesla e l'evoluzione della tecnologia e delle risorse. Poiché il Tesla Cybertruck è un veicolo altamente atteso, molti saranno interessati a seguire il suo sviluppo e le previsioni sulla sua produzione. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se le previsioni di produzione si avvereranno.

La data di rilascio iniziale è stata posticipata e la produzione di massa del Cybertruck è prevista per l'inizio del 2024. Nonostante i ritardi, il Cybertruck ha generato un'enorme quantità di interesse, con due milioni di prenotazioni e un periodo di attesa stimato di cinque anni per i nuovi ordini.

Tesla dovrà mantenere le sue promesse e superare le sfide ingegneristiche per soddisfare la domanda e mantenere l'hype intorno al Cybertruck. Resta da vedere come si evolverà la produzione e se il veicolo avrà successo sul mercato una volta che sarà disponibile in quantità significative.

L'ultimo test del pick up elettrico ha visto un esemplare di Cybertruck fermo in mezzo all'autostrada. Non è chiaro se fosse un malfunzionamento provocato (per testare i servi Tesla) oppure se si sia trattato di un imprevisto.