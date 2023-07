Il Tesla Cybertruck è pronto: Giga Texas ha prodotto il primo esemplare

Sono trascorsi oltre tre anni e mezzo dall’annuncio del Tesla Cybertruck e finalmente l’azienda di Elon Musk vede la luce in fondo al tunnel: lo stabilimento Giga Texas ha realizzato il primo esemplare.

Sebbene Tesla abbia perso la sfida contro i suoi concorrenti - come Rivian, Ford e General Motors - in termini di tempistiche, ora avrà l'opportunità di dimostrare la qualità del suo prodotto. L’annuncio del primo esemplare di serie prodotto avvicina la data di lancio dell’attesissimo pick-up elettrico. Elon Musk aveva inizialmente annunciato che la produzione sarebbe iniziata a fine 2021. Dopo svariati ritardi dovuti a modifiche del progetto, Musk ha dichiarato a luglio 2022 che le prime consegne avrebbero avuto luogo a metà 2023.

Nonostante le apparenti difficoltà di ingegneria, il CEO Elon Musk e Franz von Holzhausen, a capo del design, hanno sottolineato che l’attesa verrà ripagata. Di recente, il Cybertruck è stato protagonista di severi test in Nuova Zelanda, necessari per valutare le sue capacità fuoristrada. Nonostante gli oltre 1,6 milioni di preordini, Tesla non ha ancora annunciato le specifiche definitive e il prezzo finale del Cybertruck.

Durante la presentazione alla fine del 2019, Tesla ha mostrato tre versioni: al vertice si collocava il Cybertruck tri-motore, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e capace di un’autonomia di oltre 800 chilometri. Ora sappiamo che il modello top di gamma sarà equipaggiato con quattro motori elettrici e, di conseguenza, Tesla potrebbe aver modificato anche i prezzi di listino, che oscillavano tra i 40.000 e i 70.000 dollari.