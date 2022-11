Tesla Cybertruck: produzione verrà avviata a fine 2023? Ben due anni di ritardo!

Lo scorso agosto Elon Musk ha confermato specifiche tecniche e prezzo del Tesla Cybertruck in vista della sua produzione, ma oggi arrivano novità importanti proprio per quanto riguarda quest’ultima. Secondo quanto riferito, la produzione del Cybertruck inizierà a fine 2023.

A parlare di queste tempistiche è stata l’agenzia di stampa Reuters, la quale avrebbe ottenuto tali informazioni sensibili da due persone a conoscenza dei piani della casa automobilistica. Già sapevamo che la produzione del nuovo modello era in fase di preparazione nello stabilimento di Austin, in Texas, ma nessun portavoce ufficiale – tantomeno lo stesso Musk – si è lasciato scappare qualche commento più specifico.

Il leak del possibile periodo di avvio della produzione del pickup futuristico potrebbe essere collegato a un recente post pubblicato da IDRA Group, azienda che produce la Giga Press in futuro utilizzata per preparare le parti del Cybertruck. In tale pubblicazione su Linkedin, infatti, la società ha confermato il termine della costruzione della Giga Press, ora pronta per essere spedita negli stabilimenti texani di Tesla.

Ad ogni modo, per Reuters a metà 2023 inizierà la produzione a basso volume, con crescita successiva e avvio ufficiale a fine 2023, in ritardo di due anni rispetto all’obiettivo iniziale fissato a fine 2021.

A inizio ottobre, peraltro, Tesla ha avviato la produzione del camion elettrico Semi.