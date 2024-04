Tesla Cybertruck, problema consegne? Gli ordini non saranno evasi fino al 2025

A quanto pare proprio non c'è pace per il Tesla Cybertruck, e soprattutto per i suoi proprietari (o perlomeno coloro che ne hanno prenotato uno). Il problema attuale riguarda (ancora una volta) le sue consegne, posticipate di nuovo; e di tanto anche...

A rivelare l'ennesimo ritardo è lo stesso brand americano attraverso il suo sito. Una nota che rende chiaro un dettaglio fino ad adesso solamente ipotizzato: nella Gigafactory di Tesla in Texas la produzione non riesce a stare dietro agli ordini (anche perché Musk ha rallentato la produzione e licenziato dipendenti in tutto il mondo). In questo modo viene messa in dubbio una delle promesse cardine della 'campagna', quasi fosse un politico, del CEO Elon Musk; il manager prevedeva 250 mila unità consegnate in un solo anno. Beh, quel numero è ancora troppo, troppo lontano.

La storia di questo modello sembra essere davvero dannata. Il suo debutto si è rivelato una sorta di parto durato quasi quattro anni. La prima presentazione è avvenuta nel 2019 con un concept che non fece proprio una bella figura. I suoi cristalli infrangibili, infatti, si creparono per colpa di una pallina di metallo. Una vera figuraccia. Poi ci sono stati i vari dubbi sul design, mai vista un'auto del genere, sulle sue maxi dimensioni, sulla livrea in acciaio inossidabile, sulla batteria e via dicendo (Tesla Cybertruck surclassato in autonomia durante il traino: quale modello lo ha battuto?). Dubbi che, in qualche modo, sono stati tutti spazzati via quando il 30 novembre scorso ha preso il via la prima campagna di consegne, che sembrerebbe essersi subito arenata.

Adesso Musk ha reso noto che i nuovi ordini non verranno consegnati prima del 2025, senza dare una data precisa. Il ritardo, il grandissimo ritardo, riguarda le versioni All-Wheel Drive da circa 75 mila dollari e Cyberbeast venduta a quasi 94 mila dollari. Nulla, invece, sembrerebbe cambiare per la versione di base a trazione posteriore da poco più di 57 mila dollari.

