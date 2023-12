Tesla Cybertruck, fra i primi 12 che l'hanno ricevuto anche il fondatore di Reddit

Quattro anni dopo il primo reveal del pick up elettrico, lapresentazione pubblica del Cybertruck di Tesla è finalmente arrivata e sono partite le prime spedizioni. Uno di questi fortunati è Alexis Ohanian, un imprenditore e investitore noto per aver fondato Reddit e per essere il marito della tennista Serena Williams.

A Ohanian è stato consegnato il Cybertruck numero 003 uscito dalla linea di produzione, denominato "Founders Edition". Egli ha documentato il suo viaggio verso la consegna del pick up elettrico attraverso i social media. Nel video pubblicato su X, ha condiviso la sua esperienza e le prime impressioni del veicolo 8a proposito di video, ecco un Cybertruck mentre batte in rettilineo una Porsche 911 mentre traina un'altra 911)

Ohanian ha spiegato che è diventato proprietario della Founders Edition grazie a una telefonata da parte di Tesla, saltando la lunga fila di attesa. Le prime impressioni di Ohanian sul Cybertruck includono la sua guida fluida nonostante il peso, la spaziosità e il comfort dell'abitacolo. Ha elogiato il veicolo per la sicurezza e la facilità d'uso, definendo il design futuristico e interessante.

Ha menzionato inoltre la necessità di abituarsi all'uso di un display al posto degli specchietti laterali e ha corretto la sua iniziale valutazione critica riguardo la barra direzionale, ammettendo che il drive-by-wire semplifica notevolmente la sua utilità. Ohanian ha affermato, infine, che la sua recensione non è stata influenzata da compensazioni finanziarie, affermando che ha semplicemente "condiviso la sua esperienza".