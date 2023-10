Tesla Cybertruck, il prezzo d'annuncio è lontano anni luce, molti stanno dando disdetta?

Elon Musk ha finalmente rotto il silenzio: il 30 novembre prossimo inizieranno le consegne del Tesla Cybertruck. Ma quanto costa il pick-up? Ancora nessuno può prevederlo...

Quando fu presentato a fine 2019, il pick-up elettrico di Tesla richiedeva soltanto 100 dollari/100 euro di anticipo, il saldo poi avrebbe richiesto 39.900 dollari per la variante base a trazione posteriore, 49.900 dollari per la variante Dual Motor e infine 69.900 dollari per la versione più sportiva Tri-Motor. Cifre ancora oggi eccezionali, che avrebbero potuto davvero tagliare le gambe alla concorrenza, peccato però che da quel momento sia successo di tutto, dal COVID-19 alla guerra in Ucraina. Qualsiasi cosa è aumentata di prezzo e oggi vendere il Cybertruck a quelle cifre è assolutamente impensabile.

Neppure Tesla sembra avere le idee chiare in merito, tanto che a un mese dalle prime consegne ancora nessuno sa quale possa essere il listino del pick-up. Nella giornata del 25 ottobre 2023 un ingegnere Tesla ha svelato in parte quale sarà l’autonomia del Cybertruck, ovvero simile alla Model X. Oggi un cliente che ha ordinato il Cybertruck nel 2019 (dice fra le prime 500 prenotazioni) ha pubblicato sul web il prezzo che Tesla gli avrebbe proposto per l’acquisto della vettura.

L’utente è rimasto del tutto anonimo, infatti non possiamo verificare la veridicità dell’accaduto al 100%, il racconto però è pieno di dettagli. L’uomo avrebbe ricevuto una telefonata di Tesla, con l’azienda intenzionata a capire se volesse andare avanti con la prenotazione del truck. Sembra che al debutto il Cybertruck sia disponibile soltanto in versione Dual Motor e Tri-Motor, con il cliente in questione che ha scelto la versione Tri-Motor con Autopilot al massimo potenziale (Full Self Driving). Ebbene il conto finale è stato questo: 98.990 dollari per il Cybertruck, 7.000 dollari per il Full Self Driving più le tasse di routine per avere le “chiavi in mano”. Il cliente ha subito ricevuto una mail con il riassunto dell’ordine, che bisognava confermare entro una settimana altrimenti il Cybertruck sarebbe stato venduto a qualcun altro.

98.990 dollari, circa 93.000 euro al cambio, non sono certo i circa 70.000 dollari preventivati al debutto, motivo per cui diversi clienti che avevano effettuato una prenotazione stanno dando disdetta. Per Tesla non sarà un grosso problema, visto che nel primo anno di vita la produzione del Cybertruck non dovrebbe andare oltre le 125.000 unità, a fronte di oltre 2 milioni di prenotazioni. Qualcuno disposto a sborsare una cifra simile si troverà sicuramente, anche se la concorrenza può ora tirare un mezzo sospiro di sollievo. Ripetiamo che la suddetta segnalazione è arrivata da un utente anonimo, aspettiamo dunque che Tesla pubblichi il listino ufficiale del Cybertruck. Visti i problemi di produzione, l’inflazione e il bisogno di incassare liquidità crediamo che quel prezzo sia amaramente in linea con il mercato. Un SUV molto più tradizionale del Cybertruck come il Polestar 3 appena presentato costa 94.900 euro di partenza, per capirci...