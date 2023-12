Tesla Cybertruck: prezzo da 60.990 dollari, 550 km di autonomia e più veloce di una 911

Così come previsto si è tenuto nella serata di ieri, in diretta streaming, l'evento di consegna del Tesla Cybertruck. E' stata occasione per Elon Musk per svelare nel dettaglio le specifiche tanto attese quanto chiacchierate, del pick-up più famoso di tutti i tempi.

Partiamo dal prezzo, che rispetto ai 39.900 dollari di 4 anni fa è ovviamente lievitato: si parte da 61mila dollari, ma si arriva fino a 100mila per la versione più performante. L'autonomia, invece, varia da 250 a 340 miglia, quindi con una batteria con una capacità massima di 550km.

"Credo che sia il miglior prodotto e un modello che guarda al futuro come nessun altro al mondo", racconta il CEO di Tesla, che poi aggiunge: "Il Cybertruck è più versatile di un pick-up e più veloce di un'auto sportiva. Ha una rigidità torsionale maggiore di una McLaren P1".

Per quanto riguarda la capacità di traino, il Tesla Cybertruck può trasportare fino a 5.000 chilogrammi e per dimostrarlo viene mostrato un video in cui si vede il pick-up di Musk mentre trasporta il peso molto più agevolmente rispetto ai rivali Rivian R1T e Ford F150 diesel.

Il Cybertruck ha inoltre 4 ruote sterzanti, lo sterzo by wire che regola il rapporto di sterzo in base a velocità e angolo che si applica al volante, e le sospensioni a controllo elettronico.

Il momento più emozionante della serata è stata comunque la drag race fra il Tesla e la Porsche 911, di recente ridisegnata con i fari pop up, con il pick up elettrico nella versione a tre motori (nel listino si chiama Cyberbeast), che scatta in soli 2,6 secondi da 0 a 100 km/h, coprendo il quarto di miglio in meno di 11 secondi. La cosa impressionante è che nel filmato (che trovate qui sotto) batte la Porsche ma trainando una 911.

Tornando infine al prezzo, la versione con un solo motore ha un costo di 60.990 dollari, quella con due motori (che arriverà nel 2024), costerà 79.990 dollari, e infine il Cyberbeast da 99.990 dollari. "In fondo, questo è un evento di consegna, da domani vi divertirete a vedere in strada il pick-up", ha concluso Musk prima di consegnare i primi esemplari ai fortunati proprietari.