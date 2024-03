Il Tesla Cybertruck è predisposto per la ricarica wireless, la scoperta di Sandy Munro

Se i comuni mortali non vedono l’ora che arrivino nuovi modelli Tesla sul mercato per poterli guidare, gli ingegneri automotive più famosi del web non aspettano altro che smontarli pezzo per pezzo. Pensiamo a Sandy Munro, ad esempio, che sta scoprendo cose alquanto interessanti sul nuovo Cybertruck.

Il famoso ingegnere ha letteralmente smembrato un Cybertruck che ha avuto un importante incidente tra le dune di Moab, nello Utah. Ebbene Munro ha scoperto che il pick-up elettrico di Elon Musk possiede un connettore arancione descritto come “Inductive Charger header” nel manuale di servizio. In parole povere, il Tesla Cybertruck potrebbe essere pronto per accogliere la ricarica a induzione, senza cavi. È altamente probabile, quindi, che gli uomini di Elon Musk stiano sviluppando un sistema che permetta la ricarica a induzione, sarebbe sufficiente collegare una potenziale “placca” al connettore e il gioco sarebbe fatto.

Lo dice anche Munro: “Tesla potrebbe aggiungere una nuova forma di ricarica in futuro”. Accanto al connettore della ricarica a induzione ce n’è un altro che Tesla potrebbe utilizzare per connettere la batteria Extended Range che verrà installata nel cassone posteriore. Che la società americana stia lavorando alla ricarica a induzione per i veicoli elettrici non è una novità assoluta, anzi, se n’è già parlato all’Investor Day 2023 per bocca di Rebecca Tinucci, a capo dell’infrastruttura di ricarica globale di Tesla.

In quell’occasione la grande T aveva mostrato un’interessate immagine: da una parte vi era un ristorante accanto a una stazione Supercharger, dall’altra una Model S ricaricava senza fili su un pad wireless. Ricordiamo inoltre che Tesla ha acquistato una società specializzata in ricarica wireless, Wiferion, poi rivenduta. Per avere la ricarica wireless sulle auto elettriche potrebbe dunque essere solo questione di tempo...

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.