Il Tesla Cybertruck potrà navigare come una barca: la conferma di Elon Musk e soci

Nella mente di Elon Musk, il Tesla Cybertruck sarebbe dovuto essere un veicolo inarrestabile, fedele compagno di qualsiasi avventura, anche in mare... Non è un caso che l’azienda stia lavorando a un pacchetto per rendere il pick-up elettrico adatto a solcare i mari!

Elon Musk in persona ha confermato che Tesla sta lavorando a un “mod package” capace di trasformare il Cybertruck in una barca - in grado di percorrere qualche centinaio di metri sull’acqua. Spesso in passato Musk ha detto su Twitter/X che il Cybertruck sarebbe stato in grado di navigare come se fosse una barca, quasi nessuno però ha mai preso il CEO sul serio. Appena lo scorso anno su X si poteva leggere: “Il Cybertruck sarà impermeabile abbastanza da funzionare come una barca, in questo modo potrà attraversare fiumi, laghi e persino mari se non sono troppo mossi”.

Secondo il CEO, l’obiettivo è rendere il Cybertruck capace di percorrere il tratto di acque che separa la Starbase di SpaceX e la South Padre Island in Texas, parliamo di circa 360 metri di distanza. Da quando il Cybertruck è stato commercializzato lo scorso novembre, abbiamo scoperto una Off-road Mode per viaggiare in fuoristrada ma anche una Wade Mode che sigilla il pacco batterie mettendolo sotto pressione e ora sappiamo perché.

Lars Moravy, VP of engineering di Tesla, ha confermato: “Stiamo per offrire un mod package che permette al Cybertruck di navigare per almeno 100 metri come se fosse una barca. Per lo più bisognerà aggiornare le guarnizioni delle portiere, null’altro”. Il pick-up dovrebbe dunque essere in grado di navigare senza aggiunte hardware, al netto delle guarnizioni porta. Nulla di esagerato come invece ha fatto una compagnia nel 2019, che aveva provato a trasformare il Cybertruck in un catamarano.