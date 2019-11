Il Tesla Cybertruck contro una Porsche 911: il video ufficiale

Nella notte del 22 novembre, almeno per noi italiani, la presentazione del Tesla Cybertruck è stata monopolizzata soprattutto dall’aspetto del pick-up e dall’incidente dei vetri rotti in diretta, è così passata in secondo piano una drag race avvenuta fra lo stesso Cybertruck e una Porsche 911.

Il video è stato prodotto da Tesla in via ufficiale e presentato sul palco da Elon Musk in persona, che ha anche scherzato sul fatto che il pick-up abbia volontariamente dato del vantaggio alla sportiva tedesca, per poi accelerare e non lasciare più scampo. Il CEO ha anche detto “Ah quello che avete visto è il truck reale, non è CGI”.

Musk del resto lo aveva annunciato più volte nei mesi passati, “A livello prestazionale sarà veloce quanto e più di una Porsche 911”, le immagini dunque sembrano dargli ragione, anche se si tratta di un video prodotto “in casa”. Sarò molto interessante vedere, in futuro, quando il pick-up sarà davvero funzionante nelle strade, come se la caverà contro le migliori sportive del mercato.

Certo si tratta più di curiosità che di altro, parliamo in ogni caso di un pick-up che difficilmente scenderà in pista, si tratta di dimostrazioni di forza che funzionano come diversivo (per la nostra gioia) ma nulla di più. È comunque interessante vedere come la tecnologia elettrica stia pian piano facendo cadere i miti del mondo dei motori classico, è proprio questo che vuole fare Elon Musk, voi che idea vi siete fatti? Parliamone come sempre nei commenti in basso.