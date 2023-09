Il Tesla Cybertruck della polizia sviluppato da Oracle sembra uscito da Blade Runner

Il Tesla Cybertruck è un veicolo estremo e gigantesco anche nella sua versione standard, qualcuno però lo ha già spinto oltre i suoi limiti: Oracle vuole sviluppare un Tesla Cybertruck della polizia che sembra provenire da un film di fantascienza.

Ad annunciare la notizia in mondovisione è stato Larry Ellison, co-founder di Oracle, nel corso della convention CloudWorld di Las Vegas che si è tenuta il 20 settembre 2023. Queste le parole del top manager: “Il nostro veicolo della polizia di nuova generazione sta per arrivare. È la mia vettura della polizia preferita, anzi al momento è proprio la mia auto preferita in assoluto. È anche la preferita di Elon Musk, è davvero incredibile. Sul modello so parecchie cose, molti dettagli però non possono ancora essere divulgati”, purtroppo aggiungiamo noi, visto che vorremmo saperne di più. Nel frattempo un Cybertruck “standard” è stato beccato al Supercharger No 50.000.

“Si tratta di un veicolo davvero sicuro” ha continuato Ellison, “estremamente veloce, dotato di una carrozzeria in acciaio inossidabile. Non abbiamo neppure avuto bisogno di aggiungere ulteriori telecamere o schermi per far funzionare la nostra applicazione, il Cybertruck ha già tutto di serie”. Come si può vedere dalle immagini mostrate alla conferenza, il Cybertruck della polizia personalizzato da Oracle è dotato di luci di emergenza, una bull barr frontale, delle ovvie sirene e una livrea Oracle. Elon Musk pensa sia un modello disegnato appositamente per il mondo di Blade Runner ed è difficile dargli torto...