Il Tesla Cybertruck e i pick-up elettrici perdono autonomia a pieno carico?

Dopo la presentazione del Tesla Cybertruck abbiamo molto parlato dei pick-up elettrici in arrivo sul mercato, tanto da realizzare un articolo dedicato. Oggi però ci interroghiamo su una questione a cui non abbiamo pensato prima: il carico può influire sull'autonomia di un pick-up elettrico?

La risposta in realtà non è difficile ed è "Si", del resto anche con le auto tradizionali si consuma di più a pieno carico. Fino a oggi non se n'è parlato poiché vetture elettriche come la Tesla Model 3 o l'Audi e-tron non devono certo sopportare pesi chissà quanto esagerati. I nostri colleghi di InsideEVs hanno però fatto un calcolo, prendendo ad esempio un Ram 1500 V8 a benzina, che percorre scarico circa 836 km con un pieno di benzina, ovvero 110 litri.

Con una roulotte di medie dimensioni agganciata, l'efficienza può cambiare a seconda della velocità e delle condizioni del vento, Eric Loveday di InsideEVs ad esempio afferma come nel peggiore dei casi sia riuscito a percorrere appena 350 km, in altri viaggi invece è riuscito a percorrere circa 505-514 km. Dobbiamo aspettarci un calo simile anche con le varianti elettriche, e con un Cybertruck Single Motor con un'autonomia di circa 400 km da scarico potrebbe essere un problema - non a caso è anche la variante meno preordinata.

Inoltre se con una vettura a benzina o a gasolio è facile fare rifornimento lungo un'autostrada, e in brevissimo tempo, con i pick-up elettrici non sarà così, sarà dunque molto interessante provare su strada tutti i nuovi modelli in arrivo - in attesa di risposte certe. Di certo il nuovo Nikola Badger non dovrebbe avere grossi problemi, con i suoi 965 km di autonomia.