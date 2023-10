Il Tesla Cybertruck peserà 3,6 tonnellate: si potrà guidare con la patente B?

Si avvicina lentamente la data di consegna del Tesla Cybertruck, precisamente il prossimo 30 novembre, come annunciato da Elon Musk durante la conferenza stampa di presentazione dei dati finanziari del terzo trimestre.

Con l'avvicinarsi alla data fatidica emergono però alcuni dubbi, a cominciare dalle dimensioni del Tesla Cybertruck, che in un garage standard italiano non ci starà. Poco male dirà qualcuno, visto che il pick up di Elon Musk è blindatissimo e dovrebbe resistere (quasi) al passaggio di un carro armato, ma comunque se uno vuole tenersi stretto il suo pick up in Italia, non potrà farlo a meno che non si compri un box doppio.

Attenzione anche ad un altro dettaglio che forse farà storcere ancora di più il naso, e precisamente il fatto che il Cybertruck forse non si potrà guidare con la classica Patente di tipo B, quella che in Italia e nell'Unione Europea permette di guidare auto e non solo.

Come segnalato dai francesi di automobile-propre, di recente Tesla ha comunicato i dati ufficiali del suo pick-up elettrico all'NHTSA, l'ente responsabile delle strade e dei trasporti oltre oceano, e si è potuto apprendere che il “camion” di Musk arriverà a pesare nella sua versione più piccola ben 3.629 kg, più di 3,6 tonnellate.

Di conseguenza si tratta di una misura che va ad eccedere il limite massimo consentito con la patente B, pari a 3.500 kg. Di conseguenza in Italia servirà la patente C che permette di guidare auto con peso fino a 4.250 chilogrammi.

Attenzione però perchè secondo il Decreto Infrastrutture del 2022, i «veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci», se hanno massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, si possono guidare con la normale patente B. Si tratta di una condizione che si verifica solo quando l'eccesso di peso è causato dal sistema di propulsione elettrica, e inoltre la patente deve essere stata conseguita da due anni. Bisognerà quindi fare un po' di chiarezza su questo punto per capire come sarà classificato il Cybertruck e se rientrerà in questa categoria, cosa che probabilmente scopriremo solo quando il veicolo sarà messo ufficialmente su strada.

Sempre dal documento consegnato all'NHTSA si apprende che il Cybertruck sarà previsto in una doppia versione con due e tre motori, e a seconda degli optional potrà arrivare a pesare fino a 4.082 kg (per la prima versione) e 4.536 chili (per la seconda). Si tratta quindi di un peso esagerato che forse rischierà di ridurre di molto le vendite del pick-up elettrico in Europa e in Italia: staremo a vedere quello che succederà.