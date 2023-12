Il Tesla Cybertruck è pericoloso? Secondo alcuni esperti la risposta è 'Sì'

Il Tesla Cybertruck sarà il primo passo falso di Elon Musk? Secondo alcuni esperti di sicurezza la risposta potrebbe essere affermativa visto che, a loro avviso, il pick-up elettrico più chiacchierato di tutti i tempi sarebbe pericoloso.

A riportarlo sono due fonti autorevoli come le agenzie Ansa e Reuters, che hanno pubblicato il parere di alcuni addetti ai lavori circa il design spigoloso della stessa vettura a batteria, nonché dimensioni e proporzioni, che potrebbero essere appunto pericolosi.

A complicare il tutto, il rigido esoscheletro realizzato in acciaio inossidabile, praticamente un unicum, nonché l'accelerazione esagerata in particolare del Cyberbeast, il Tesla Cybertruck del tanto chiacchierato video contro la Porsche 911.

Ebbene Julia Griswold, direttrice del centro di ricerca sui trasporti sicuri di Berkeley, crede che la vettura a zero emissioni sia un pericolo per pedoni e ciclisti, ed inoltre, potrebbe provocare gravi danni ad altri veicoli vista la sua conformità.

"Il problema più grosso è che se la superficie del veicolo viene resa davvero molto rigida utilizzando acciaio inossidabile di elevato spessore - spiega Adrian Lund, ex numero uno dell'Istituto per la sicurezza stradale del settore assicurativo americano (Iihs) – se una persona dovesse sbattere la testa sul Cybertruck si potrebbero causare molti più danni".

La carrozzeria in acciaio inossidabile laminato a freddo è stata utilizzata per la prima volta con la mitica DeLorean DMC-12, e stando a Tesla è così resistente da permettere al pick-up di assorbire meglio gli urti in caso di incidente.

Per Julia Griswod, spaventa anche il peso unità alla velocità: 3,1 tonnellate con un'accelerazione (nella versione triple motor) da zero a 100 km/h in meno di 3 secondi. Preoccupato anche David Friedman, ex capo della National Highway Traffic Safety Administration, l’agenzia governativa americana per la sicurezza stradale secondo cui: “Se sei coinvolto in uno scontro con un altro veicolo che ha più zone di deformazione e la tua auto è più rigida, allora l'altra auto si schiaccerà mentre la tua resisterà all’urto”.

L’organizzazione no-profit European Transport Safety Council, si auspica infine che il pick-up non venga mai approvato in Europa: “Speriamo che Tesla non porti questo veicolo in Europa. Un veicolo di queste dimensioni, potenza e peso sarebbe letale per pedoni e ciclisti in caso di collisione”.

C'è da dire che Tesla è quasi certa che il Cybertruck sia sicuro per occupanti e pedoni. Staremo a vedere quando si terranno i vari test per la sicurezza, che punteggio otterrà.