Tesla Cybertruck perde copricerchio in autostrada: il video dalla dashcam

Un copriruota di un prototipo di Tesla Cybertruck è schizzato via mentre percorreva un'autostrada in California. Questo piccolo incidente lascia molti punti interrogativi sulla qualità del mezzo, anche se potrebbe chiaramente trattarsi di un caso isolato su uno dei prototipi attualmente in prova.

Il video riportato è ripreso da un dashcam ed è stato pubblicato su YouTube. A un certo punto, mentre il veicolo attraversa una curva, uno dei copriruota del Cybertruck viene improvvisamente lanciato via dal lato sinistro del veicolo elettrico (Ecco un video che mostra in azione le sospensioni di Tesla Cybertruck).

Il copriruota prende il volo e rimane in aria per qualche secondo prima di atterrare davanti a una Volkswagen Jetta nella corsia di sinistra. La berlina bianca colpisce il copriruota, che inizia quindi a rotolare di nuovo verso la macchina con la dashcam.

Il conducente dell'auto cerca di evitare il copriruota, ma non è chiaro se ci sia stata una collisione o meno. Nel frattempo, il conducente del Cybertruck sembra non essere consapevole del fatto che il copriruota si sia staccato dalla sua auto. In generale, è un incidente insolito e potenzialmente pericoloso che solleva domande sulla sicurezza e la stabilità dei componenti dei veicoli Cybertruck.

Più passa il tempo e più ne veniamo a sapere sulle vicende attorno a Tesla Cybertruck. Il mezzo non è molto lontano dal suo debutto ufficiale e più ci avviciniamo alla fatidica data più riusciamo a scorgere dettagli sempre più interessanti. In questo video un Cybertruck incidentato sta tornando in fabbrica in seguito a dei crash test.