Tesla Cybertruck, perchè questo esemplare circola con una smart tv sul retro?

Recentemente, un insolito avvistamento ha catturato l'attenzione lungo un'autostrada del Texas: un Tesla Cybertruck con una TV montata sul portellone posteriore. Questo avvistamento ha suscitato molta curiosità e speculazioni sul motivo per cui la TV fosse stata installata sul veicolo e se il proprietario la utilizzi come vero e proprio optional.

Anche perché, a prima vista, non sembra proprio che quella televisione sia semplicemente lì per essere portata da un punto A a un punto B, soprattutto perché questa è pure accesa durante il trasporto. Forse una bravata momentanea, forse un vero e proprio atto di "tamarraggine".

Non è chiaro dunque per cosa esattamente possa essere stata utilizzata la TV. La clip non fornisce molte informazioni, sebbene sembri che la TV mostri un rendering 3D o forse un videogioco. Potrebbe anche trattarsi di una sofisticata mossa pubblicitaria di un qualche prodotto, in tal caso: chapeau.

Considerando le dimensioni del letto posteriore del Cybertruck, è possibile montare agevolmente una TV, persino sui sedili posteriori se necessario. Ciò che è certo è che il Cybertruck è un veicolo ideale per attività di questo genere, grazie alla sua natura distintiva e all'attenzione che attira.

L'interesse per il Cybertruck, infatti, continua a crescere. L'aumento progressivo delle consegne e le dimostrazioni delle sue capacità, come quella della capacità del Cybertruck di trainare un Ford F-150 senza troppi problemi (anche se, successivamente sono emersi dei dubbi in merito a questo test). Queste dimostrazioni hanno sfatato dubbi e hanno contribuito a mantenere vivo l'entusiasmo intorno a questo veicolo innovativo.

Purtroppo però non è tutto "acciaio quello che luccica". Come saprete sicuramente, la carrozzeria del Cybertruck è fatta di acciaio inossidable. Questo materia presenta diverse problematiche intrinseche tra cui la possibilità di arrugginirsi o di corrodersi, le prime testimonianze di questi difetti del Cybertruck hanno iniziato ad emergere.