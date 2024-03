Tesla Cybertruck, qualcuno ha pensato di rifarlo in stile DeLorean di Ritorno al Futuro

È come se questo Tesla Cybertruck avesse fatto un tuffo nel passato e rispuntasse fuori come una versione moderna e futuristica della famosa DeLorean DMC-12 di "Ritorno al futuro". Con il suo corpo di acciaio inossidabile e la forma angolare, questo rielaboratore ha fatto sembrare il Cybertruck un'evoluzione naturale della storica DMC.

Non solo il Cybertruck, tempo fa vi parlammo anche anche di una Model X riadattata ad un'auto di Ritorno al futuro, con tanto di fuoco che fuoriesce in prossimità delle ruote e strumentazione interna fedele alla pellicola.

Tornando a questo Cybertruck, rispetto alla De Lorean, entrambi i veicoli condividono molte caratteristiche, nonostante siano stati concepiti a distanza di quasi quattro decenni l'uno dall'altro. Tuttavia, un creativo ha deciso di accentuare ulteriormente questa somiglianza, trasformando il Cybertruck in un'auto da "spasso nel tempo".

La parte anteriore del Cybertruck ora porta la scritta "OCD" (lo stesso stile della "DMC" che adornava la griglia della DeLorean). Questo tocco sottolinea l'omaggio al design classico del passato. Inoltre, ci sono dettagli curati nei dettagli, come i fili colorati intorno al pick up e il rivestimento del pianale di carico che raffigura i macchinari del viaggio nel tempo.

Per completare l'effetto finale, la copertura del pianale di carico è stata avvolta in un film che raffigura il tritarifiuti che appariva sulla DeLorean originale. Nonostante le differenze sotto il cofano, con la DeLorean spinta da un motore a combustione interna e il Cybertruck da motori elettrici, la somiglianza esteriore è sorprendente. Il tocco finale è la targa di immatricolazione sul retro del Cybertruck, che recita "Outa time", un chiaro riferimento alle capacità immaginarie di viaggio nel tempo.

Sebbene Tesla Cybertruck si stia rivelando sempre più un veicolo molto versatile, non tutte le sue parti sono rifinite con l'attenzione sperata. Un problema è sorto nella tenda da campeggio installabile sulla parte posteriore (un optional da circa 3.000 dollari) che, secondo alcuni utenti, sarebbe molto macchinosa da montare. Per giunta, nelle istruzioni viene suggerito di rivolgersi ad un centro specializzato per effettuare l'installazione. Non bene per una semplice tenda da campeggio (molto costosa).