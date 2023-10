Il Tesla Cybertruck parlerà europeo: l'acciaio inossidabile sarà prodotto a Helsinki

La produzione del Tesla Cybertruck è ormai vicina, Elon Musk ha già stretto accordi con i fornitori per ricevere alcune materie prime utili all’assemblaggio della vettura - e ora sappiamo che l’acciaio inossidabile della carrozzeria sarà di fattura europea.

Nello specifico a fornire l’acciaio inossidabile utile alla produzione del Tesla Cybertruck sarà la finlandese Outokumpu: è stata infatti questa azienda a firmare il contratto con il produttore di auto elettriche americano. Outokumpu è considerato “il più grande produttore europeo di acciaio inossidabile” e per ora sarà l’unico fornitore di Tesla.

La notizia della firma del contratto arriva da una fonte rimasta anonima, anche per le clausole di privacy presenti all’interno del documento. Sappiamo in ogni caso che l’azienda europea ha dovuto “adattarsi al design non convenzionale del Cybertruck”, a causa del quale ha dovuto rivedere alcune parti del processo di produzione dell’acciaio. Dunque le lastre del materiale partiranno dall’Europa per approdare negli USA? Non proprio: la Outokumpu infatti ha uno stabilimento in Alabama, più precisamente a Calvert, ed è da qui che la Giga Texas di Tesla si rifornirà.

La società di Elon Musk dunque conferma la volontà di utilizzare l’acciaio inossidabile per la carrozzeria del suo Cybertruck, una scelta alquanto coraggiosa che in Europa potrebbe scontrarsi contro le dure regole di omologazione. Solitamente il settore automotive preferisce di gran lunga l’alluminio, anche un concorrente eccellente del Cybertruck come il Ford F-150 Lightning è realizzato in alluminio (Ford F-150 Lightning che arriverà ufficialmente in Europa). Vedremo se il pick-up elettrico sarà in grado di sfruttare al massimo questo elemento, che in passato è stato utilizzato soltanto dalla mitica DeLorean DMC-12 di Ritorno al Futuro - che ha avuto non pochi problemi a causa dell’acciaio in fase di produzione.