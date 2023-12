Il Tesla Cybertruck si può ordinare anche bianco o nero spendendo 6.000 euro in più

Sono passate meno di 48 ore da quando Elon Musk ha svelato le specifiche ufficiali del Tesla Cybetruck, pick-up elettrico che costerà 60.990 dollari nella versione base, e che avrà un'autonomia massima di 550 km.

Come ci si aspettava, la vettura green di Tesla ha catalizzato l'attenzione degli addetti ai lavori in queste ultime ore e i più hanno cercato di scoprire i segreti del Cybertruck, o comunque di approfondire determinati aspetti.

Fra le novità, di cui quasi nessuno ha parlato, vi è senza dubbio quella riguardante la possibilità di acquistare il pick up ricoperto con una pellicola protettiva. Si tratta di fatto di un classico wrapping che in cambio di 6.500 dollari, al cambio circa 6.000 euro, ricopre appunto il camioncino a batteria di colore bianco e nero, così come potete vedere dall'immagine pubblicata su questa pagina.

La carrozzeria viene ricoperta con una pellicola autoriparante a base di uretano che protegge dai graffi, e che strizza l'occhio all'ambiente, essendo meno impattante rispetto alle classiche pellicole in vinile.

Il bianco o il nero saranno satinati, ma nel caso in cui si volesse mantenere l'aspetto originale con l'acciaio inossidabile si potrebbe optare per una pellicola protettiva di vernice trasparente in vendita a 5.000 dollari, circa 4.600 euro.

Come fa notare Motor1 si tratta senza dubbio di una sorpresa visto che Elon Musk aveva fatto chiaramente capire che il Cybertruck sarebbe stato prodotto solo in “colorazione” acciaio e che le pellicole per il wrapping sarebbero state disponibili solo in un secondo momento.

Sicuramente si tratta di una doppia tonalità molto interessante, tra l'altro il Cybertruck nero in versione total black si era già mostrato negli scorsi giorni, guidato da Franz von Holzhausen, capo progettista di Tesla.

La sensazione, comunque, è che la maggior parte dei fortunati proprietari del pick-up sceglierà di non rivestire lo stesso, tenendo conto dell'unicità dell'acciaio inossidabile, un vero e proprio unicum o poco ci manca, nel campo delle quattro ruote.